La alarmante cifra de ITS obliga a este país europeo a una donación masiva de condones

El Ministerio de Sanidad de España destinará más de 9 millones de euros para la compra de preservativos que en 2027 serán repartidos de forma gratuita entre jóvenes de 16 a 22 años.

Esta medida se tomó tras conocerse las alarmantes cifras recogidas en el Informe de Vigilancia Epidemiológica de 2024, donde se registraron más de 93.000 casos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), entre las que se encuentran infección gonocócica, clamidia, sífilis y linfogranuloma venéreo.

Esta cifra de 2024 representó el nivel más alto de ITS en la última década, en medio de una tendencia sostenida ascendente desde 2000.