Una joven da a luz a gemelos que tienen padres diferentes: ¿cómo es posible?

Un inusual caso registrado en el estado brasileño de Goiás volvió a poner en el foco la superfecundación heteroparental, un fenómeno extremadamente raro que puede dar lugar a gemelos con padres biológicos distintos.

La condición fue confirmada mediante pruebas de ADN a una joven de 19 años que mantuvo relaciones con dos hombres el mismo día y dio a luz a dos niños concebidos con pocas horas de diferencia, informa g1.

Según el médico Túlio Jorge Franco, la superfecundación ocurre cuando dos óvulos liberados durante el mismo ciclo son fecundados por espermatozoides de hombres diferentes. A diferencia de los gemelos idénticos, cada bebé posee una combinación genética distinta y se desarrolla en su propia placenta.

El especialista señaló que el caso sería apenas el vigésimo documentado en el mundo. Durante el embarazo solo se detectó una ligera diferencia de tamaño entre los fetos, sin indicios que hicieran sospechar el fenómeno.

La situación salió a la luz cuando, tras una prueba de ADN realizada a los ocho meses de edad, uno de los niños no coincidió genéticamente con el hombre que la madre creía que era el padre de ambos.

La mujer recordó entonces haber mantenido relaciones con otra persona ese mismo día. Una segunda prueba confirmó la paternidad del otro gemelo. Pese a ello, el primer hombre decidió reconocer legalmente a ambos niños y, según la madre, se encarga de criarlos juntos y brindarles el apoyo necesario.