Organizaciones del ALBA rechazan envío de tropas salvadoreñas a Haití para atacar pandillas

La plataforma de izquierda ALBA Movimientos y la Asamblea Internacional de los Pueblos emitieron un contundente rechazo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sobre el despliegue de 2.000 soldados en Haití. Las organizaciones denunciaron que la medida —respaldada por el Gobierno de Estados Unidos— vulnera la soberanía y la autodeterminación del pueblo haitiano, calificando la intervención militar como una operación mediática y un acto de injerencia que profundiza la crisis en la región.

Cabe destacar que los propios haitianos marchan casi a diario en las calles y principales avenidas del país agradeciendo a Bukele el perseguir de manera militar a los grupos de pandilleros, que han creado el terror por tanto tiempo en el territorio, sin que otros países, incluidos la ONU, los mismos organismos de derechos humanos y grupos de izquierda de Latinoamérica hayan hecho algo por los afectados.

Algarabías en las calles y avenidas en Haiti agradecen a Bukele la destrucción de las pandillas…

Compartimos el comunicado de ALBA Movimientos…

“Desde ALBA Movimientos y la Asamblea Internacional de los Pueblos rechazamos todo intento de injerencia en Haití.

A través de un comunicado de prensa, el pasado 25 de octubre, Nayib Bukele, con la complicidad del Gobierno de Estados Unidos, anunció el envío de 2.000 soldados salvadoreños a Haití. Esto constituye una violación de la autodeterminación del pueblo haitiano, de su soberanía y de su posibilidad de construir las condiciones necesarias para avanzar hacia un proceso electoral, en medio del avance de las pandillas, particularmente en Puerto Príncipe.

Según expresan las organizaciones que hacen parte del capítulo haitiano de ALBA Movimientos, la confusión que rodea este anuncio es total y se parece mucho a un montaje mediático destinado a promover la figura de Bukele a nivel regional. No podemos perder de vista que su gobierno es uno de los aliados preferidos de Trump y tiene un papel activo en la construcción del llamado Escudo de las Américas. También ha sido una pieza clave en la política de subcontratación de Estados Unidos para recibir a personas migrantes expulsadas de ese país y recluirlas en las cárceles salvadoreñas. Su participación en este proceso de criminalización de las personas migrantes forma parte de una estrategia política central para la extrema derecha.

¿Cómo es posible que, de un día para el otro, sin tener información precisa sobre los nombres, el paradero y el origen del supuesto secuestro, Bukele pueda enviar tropas a Haití sin ningún tipo de reparo?

¡Haití no necesita tropas de ocupación, necesita soberanía, autodeterminación y solidaridad internacionalista!

¡Fuera Bukele de Haití!

¡El pueblo haitiano construye y el imperialismo destruye!”