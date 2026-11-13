Fuerzas de Haití y El Salvador toman el control del Estadio Sylvio Cator y hallan cráneos humanos en su interior

Las fuerzas combinadas establecerán una base operativa en el recinto deportivo para avanzar sobre los territorios dominados por las pandillas, emitiendo un ultimátum a los grupos armados.

En el marco del acuerdo bilateral suscrito entre los gobiernos de Haití y El Salvador, una operación militar y policial conjunta logró tomar el control y asegurar las instalaciones del Estadio Sylvio Cator, emblemático recinto deportivo ubicado en la capital haitiana.

El despliegue táctico reunió a efectivos de la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), la Task Force y las Fuerzas Especiales de El Salvador. Durante las maniobras de registro en el inmueble, los efectivos reportaron el hallazgo de varios cráneos humanos en el interior del complejo deportivo.

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Establecimiento de base operativa y ultimátum a las pandillas

Tras tomar el control del inmueble, los mandos de la operación confirmaron que establecerán una base operativa en el estadio con el objetivo de emplear su infraestructura estratégica para profundizar las incursiones hacia áreas bajo el control de las estructuras criminales.

Las autoridades de la fuerza combinada afirmaron que la toma del complejo les otorga la ventaja táctica en el terreno y lanzaron un firme llamado a los miembros de las pandillas para que abandonen la zona antes del inicio de la nueva ofensiva, advirtiendo que quienes decidan permanecer y combatir deberán someterse a las consecuencias.

ÚLTIMO AVISO DE BUKELE A LAS PANDILLAS: “Abandonen la zona antes de que comience la ofensiva”…