SIP premia mejores trabajos periodísticos de las Américas en 2024

La Sociedad Interamericana de Prensa anunció a los ganadores de las 12 categorías de los Premios a la Excelencia Periodística 2024.

Washington — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció la lista de trabajos ganadores de los Premios a la Excelencia Periodística 2024. Dijo que son 12 los ganadores con coberturas de diferentes temas y formatos procedentes de las Américas y España.

“La Comisión de Premios de la SIP se siente impresionada por la calidad excepcional de las postulaciones recibidas este año. Nos llena de orgullo la valiosa contribución de estos periodistas y medios de comunicación que realizan un aporte significativo al conocimiento público, a la vitalidad de la democracia y al bienestar de nuestras sociedades”, expresó María Lorente presidenta de la Comisión de Premios de la SIP y directora regional para América Latina de la Agencia France Presse (AFP).

Entre los galardonados se encuentran periodistas que laboran en medios tradicionales, así como en medios digitales, incluido el trabajo de un periodista nicaragüense despojado arbitrariamente de su nacionalidad.

Una de las categorías entregadas por primera vez en el certamen trata el Periodismo de Soluciones, que será entregado al Seminario Vanguardia de México.

Así también, la AFP ganó el premio “Periodismo sobre migración Claudio Paolillo”, una nueva categoría en los reconocimientos de la SIP.

Los galardonados recibirán en octubre un diploma de reconocimiento y un premio en efectivo de 2.000 dólares.

Aún queda por revelarse el nombre del ganador de 2024 para el Gran Premio a la Libertad de Prensa, y también a los galardonados en las categorías: Ejecutivo del Año, Gran Amigo de la Prensa, Sustentabilidad y Transformación Digital, explicó la SIP.

Los trabajados ganadores

En Caricatura e Ilustración, patrocinado por El Tiempo, de Colombia, el premio será entregado a “Droga Plaga Zombi”, de Ezequiel Omar García, Rolling Stone, Argentina, por ilustrar con originalidad y alto sentido estético el azote actual de la droga —tema sensible y complejo— inspirándose en el clásico cuadro de Pieter Brueghel el Viejo (El triunfo de la muerte).

El Premio Cobertura Noticiosa de Actualidad, patrocinado por Infobae, lo ganó el trabajo: “Estradas de papel”, Redacción Metrópoles, Brasil. Por denunciar, con profusión de datos, el desastroso uso de fondos públicos en Brasil a través de la empresa pública Codevasf.

“La exhaustiva investigación de tres meses reveló los casos de malversación y corrupción que se extienden desde el gobierno de Jair Bolsonaro hasta el de Luiz Inácio Lula da Silva”, menciona la reseña.

En la categoría Premio Entrevista, auspiciado por El Comercio de Perú, el trabajo ganador fue “Tragedia de los Andes”, Redacción La Nación, Argentina. Por arrojar nuevas luces sobre el accidente aéreo de los rugbistas uruguayos en 1972.

Un trabajo de relatos profundos que “plantean el eterno conflicto del hombre ante situaciones límite y donde preguntas y respuestas impactan por su sinceridad y crudeza”, dice el resumen.

El Premio Crónica lo obtuvo “Los bebés del Darién”, de José E. Guarnizo Álvarez, Vorágine, Colombia. Por revelar, con rigor periodístico, la tragedia de migrantes, acompañados de niños y bebés, que cruzan el Darién para llegar a Estados Unidos.

Esta crónica, de alto vuelo literario y capacidad comunicativa, según el jurado, evidencia la extrema vulnerabilidad de los infantes, muchos de los cuales no sobreviven la travesía.

El Premio Fotografía y Vídeo es para un equipo estadounidense por el trabajo “China: The superpower of seafood”, traducido como “China: El superpoder de los mariscos”, de The Outlaw Ocean Project y Ian Urbina. Trabajo que denuncia mediante un minidocumental las violaciones de los derechos humanos vinculadas con la flota pesquera de China y la industria mundial de productos del mar.

El jurado destacó que el equipo trabajó durante cuatro años en diferentes países y océanos, para fundamentar su impactante investigación.

El Premio Opinión recayó este año para un artículo publicado por El País, de España con el tema “Hace un año me despojaron de mi nacionalidad nicaragüense”, del periodista Wilfredo Ernesto Miranda Aburto, “quien presenta con claridad y solidez de argumentos, el elocuente testimonio de alguien a quien el gobierno de Daniel Ortega ha despojado ilegalmente de su nacionalidad y condenado al destierro”, así como las consecuencias en el plano familiar y personal.

Y en la categoría de Periodismo de Profundidad, el trabajo ganador fue “¿Qué es NarcoFiles: ¿El nuevo orden criminal? Todo lo que necesitas saber”, publicado por Organized Crime and Corruption Reporting Project, que describe el submundo de logística, comercialización y lavado de dinero provenientes del crimen organizado.

El jurado destacó en esta investigación el trabajo en colaboración de los realizadores, así como el “uso de técnicas avanzadas de análisis, trabajo de campo, interpretación de datos y diversidad de fuentes de verificación”.

Otras categorías premiadas son Periodismo de Datos, Periodismo de Medio Ambiente y Periodismo Universitario. El organismo regional que aglutina a cientos de medios de comunicación del continente anunció que entregará los premios durante la 80ª Asamblea General de la SIP, del 17 al 20 de octubre en Córdoba, Argentina.