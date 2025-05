Terroristas querían detonar una bomba en un concierto de Lady Gaga al que asistieron 2 millones

Un hombre y un adolescente fueron detenidos por su supuesta participación en un plan para llevar a cabo un atentado con bomba en el multitudinario concierto que la cantante estadounidense Lady Gaga ofreció este sábado en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, y al que asistieron más de 2 millones de espectadores, recogen este domingo medios locales.

Ambos sujetos fueron detenidos durante un operativo realizado por la Policía Civil de Río de Janeiro y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública brasileño. La operación policial se inició a partir de una investigación que reveló la existencia de un grupo que reclutaba personas, incluidos menores de edad, para perpetrar ataques coordinados.

Según los informes, el frustrado plan implicaba el uso de explosivos improvisados y bombas molotov, y su fin era ganar notoriedad en las redes sociales. Este grupo es por promover la radicalización entre adolescentes, los discursos de odio, las autolesiones, la pedofilia y la distribución de contenidos violentos en las plataformas sociales.

an estimated 2 million crowd singing abracadabra as lady gaga performs at copacabana beach in brazil. pic.twitter.com/ihqAlHesJo

