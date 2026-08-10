Un aeropuerto termina destruido tras el potente sismo en Colombia (VIDEOS)

El Aeropuerto Internacional Matecaña, ubicado en la ciudad colombiana de Pereira, departamento de Risaralda, sufrió graves daños estructurales a causa del terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana de este lunes.

Videos que circulan por redes sociales muestran el momento exacto del sismo y cómo se desprende parte del techo de la terminal aérea.

#ATENCIÓN | Reportes muestran las afectaciones del sismo en el las instalaciones del Aeropuerto Matecaña en Pereira.#Temblor pic.twitter.com/zMsTwetHhV — El Granadino (@elgranadino_) August 10, 2026

Pereira, Cali,Manizales , armenia y Chocó los lugares de mayor afectación por el terremoto en Colombia ( imágenes del aeropuerto de Pereira ) pic.twitter.com/z3soRkG2Bb — Darcy Quinn (@darcyquinnr) August 10, 2026