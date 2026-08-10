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Un aeropuerto termina destruido tras el potente sismo en Colombia (VIDEOS)

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Techos colapsados en el Aeropuerto en mención.

El Aeropuerto Internacional Matecaña, ubicado en la ciudad colombiana de Pereira, departamento de Risaralda, sufrió graves daños estructurales a causa del terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana de este lunes.

Videos que circulan por redes sociales muestran el momento exacto del sismo y cómo se desprende parte del techo de la terminal aérea.

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