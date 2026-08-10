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VIDEO: Una vivienda se tambalea durante fuerte terremoto en Colombia

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Testigos captaron en video una vivienda tambaleándose en la ciudad colombiana de Manizales, departamento de Caldas, durante el terremoto registrado la mañana de este lunes, que tuvo una magnitud de 7,4 con epicentro en el Chocó, en la región del Pacífico.

Las imágenes muestran cómo caen escombros del edificio de cuatro pisos mientras personas corren desesperadamente para alejarse del lugar.

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