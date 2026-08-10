VIDEO El techo se derrumba frente a militares durante el terremoto en Colombia

El entrenamiento de un grupo de uniformados en Cantón Militar Pichincha, una base del Ejército Nacional de Colombia ubicada en Cali (Valle del Cauca), fue interrumpido por el potente sismo de magnitud 7,4 que se registró este lunes en el país suramericano.

En las imágenes se observa cómo el techo de una estructura colapsa con el temblor mientras que los militares se mantienen agachados en resguardo.