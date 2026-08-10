De la Espriella se trasladará a Pereira para atender emergencia por terremotos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que asumió “directamente el liderazgo de la atención por la emergencia” ocurrida tras el potente sismo de magnitud 7,4 ocurrido en la zona oeste de ese país y manifestó que se trasladará a la ciudad de Pereira (Risaralda), donde se han registrado severas afectaciones.

“Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando”, escribió el mandatario recién posesionado en el cargo en sus redes sociales.

El evento sísmico ocurrió a 20 kilómetros San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros, y se sintió con fuerza en entidades cercanas como Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca.

En las redes circulan imágenes de las graves afectaciones en Pereira, una ciudad situada sobre la cordillera central de los Andes, donde el evento se sintió con mayor intensidad.

Hasta el momento, según el alcalde de la capital risaraldense, Mauricio Salazar, se han registrado 18 muertos.

#ATENCIÓN | Así se ve a esta hora el aeropuerto en Pereira tras los fuertes temblores ocurridos este lunes: hay personas heridas.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/HM6uqrrMpv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

Afectaciones en Pereira

Entre los daños de mayor envergadura se encuentran los ocurridos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, donde se desprendió parte del techo.

Asimismo, un video captó el desplome de un edificio de tres pisos en la capital risaraldense.

Conforme a los registros que circulan en las redes, existen afectaciones en distintas edificaciones, casas, estructuras e instituciones de salud. En los videos se observan tanto daños en las fachadas como el colapso de las estructuras.