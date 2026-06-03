Una rara enfermedad reaparece en un país latinoamericano tras 50 años

Cuatro casos de botulismo alimentario fueron confirmados por la Dirección General de Vigilancia de la Salud de Paraguay (DGVS). La enfermedad, poco frecuente, ha sido reportada por medios locales como la causa de la hospitalización de cuatro personas en el área metropolitana de Asunción.

El doctor Edgar Ortega detalló que los pacientes, de entre 40 y 60 años, se encuentran ingresados desde principios de mayo, dos de ellos en terapia intensiva. Desde el Instituto de Prevención Social destacaron que se trata de un rebrote tras 50 años sin casos registrados, por lo que la generación actual de médicos carece de experiencia en el tratamiento de esta enfermedad.

Ortega reveló que los cuatro habían consumido un alimento en común procedente de un mismo punto de venta antes de desarrollar la enfermedad. Los investigadores lograron reconstruir el historial alimentario gracias a la colaboración de los familiares de los pacientes, que aportaron información sobre los alimentos consumidos, ya que los afectados aún no pueden declarar.

La DGVS identificó cinco tiendas relacionadas con la comercialización de dichos productos y descubrió que no contaban con la autorización necesaria para operar. El Ministerio de Salud ordenó el cierre de los locales, ubicados en un centro comercial de la capital del país.