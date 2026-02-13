1.700 millones de dosis letales de fentanilo y cocaína incautadas por Estados Unidos en frontera con México

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, conocida como la funcionaria ‘cazamigrantes’, salió en defensa la política migratoria del presidente Donald Trump y afirmó que, bajo su mandato, se ha frenado de forma drástica la entrada irregular en el país y el tráfico de drogas en la frontera sur.

En el marco de su visita a la frontera entre EE.UU. y México, Noem ofreció una rueda de prensa rodeada de pruebas de incautaciones de drogas, en la que aseguró que durante “cuatro oscuros años”, bajo el mandato del expresidente Joe Biden, el país vio cómo “criminales violentos, asesinos, pandilleros, terroristas, violadores, pedófilos y traficantes de personas” cruzaban la frontera, mientras los narcotraficantes introducían sustancias peligrosas que “envenenaban” a la población.

Según Noem, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, se expulsó a “extranjeros ilegales criminales” de las comunidades y se frenó la actividad de los cárteles y el flujo de drogas peligrosas hacia Estados Unidos. “Durante nueve meses consecutivos, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no ha dejado entrar a ningún extranjero ilegal en Estados Unidos. Con menos personas que cruzan ilegalmente, nos aseguramos de que las detenciones en nuestra frontera sur sean mucho menores que durante la Administración Biden”, aseveró la responsable.

The men and women of @CBP do lifesaving work at Otay Mesa, and everywhere. There are over 1.7 billion lethal doses of cocaine and fentanyl confiscated and sealed in this vault – potentially saving 1.7 billion lives. Shutting down DHS over @ICEgov, which is only 11% of our… pic.twitter.com/U5lYuLkB1f — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 13, 2026

En este contexto, Noem afirmó que, con menos cruces ilegales, las detenciones en la frontera sur se sitúan “un 93 % por debajo” de los niveles registrados durante la anterior Administración. También subrayó que Trump “ha cortado el flujo de tráfico en la frontera sur” y que, solo en el caso del fentanilo, se ha registrado una reducción del 56 % en la cantidad que entra en el país.

Durante su intervención, la secretaria presentó datos sobre el volumen de drogas incautadas. Según dijo, esa “bóveda” que tenía delante contenía más de 85.300 kilos de drogas ilícitas, entre ellas más de 45.300 kilos de metanfetamina, 26.760 kilos de cocaína y 3.350 kilos de fentanilo. “En otras palabras, esa cámara acorazada contiene más de 1.700 millones de dosis letales de los narcóticos fentanilo y cocaína”, evaluó.