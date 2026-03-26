Desmantelan en Guadalajara un call center clandestino dedicado a fraudes bancarios

GUADALAJARA, Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco desmanteló un call center clandestino que operaba en Guadalajara, desde donde se realizaban llamadas fraudulentas haciéndose pasar por empleados de bancos para engañar a sus víctimas.

El operativo fue realizado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales. Durante el cateo, ejecutado en un inmueble ubicado sobre la calle José María Verea, en el barrio de San Andrés, fueron detenidas cinco personas: Bryan Michel “N”, Hugo Israel “N”, Denise Alejandra “N” y dos adolescentes.

Las autoridades informaron que el inmueble fue ubicado gracias a una denuncia ciudadana. Una vez integrada la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de cateo, la cual se llevó a cabo sin incidentes ni disparos.

Al momento de la intervención, los detenidos intentaron sobornar a los elementos de seguridad ofreciéndoles dinero en efectivo y vehículos, por lo que también enfrentarán cargos por el delito de cohecho.

De acuerdo con el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, los integrantes del call center se hacían pasar por empleados de un banco específico para convencer a sus víctimas de realizar depósitos y transferencias bancarias.

Durante el cateo se aseguraron diversos objetos utilizados presuntamente para cometer los fraudes, entre ellos:

Múltiples celulares y auriculares con micrófono tipo diadema

Chips telefónicos

Credenciales de elector y licencias de manejo

Tarjetas de circulación vehicular

Una terminal para cobros electrónicos

Módems y libretas con números telefónicos y nombres de posibles víctimas

Además, en el lugar se encontraron cubículos improvisados con paneles de espuma acústica, desde donde se realizaban las llamadas fraudulentas.

La Fiscalía del Estado de Jalisco exhortó a las posibles víctimas de estos fraudes a presentar sus denuncias para fortalecer la investigación y llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante este tipo de estafas.