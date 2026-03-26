Militares y diplomáticos mexicanos visitan el portaaviones estadunidense USS Nimitz

Una delegación integrada por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó una visita oficial protocolaria al portaaviones nuclear USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos.

La actividad se llevó a cabo por invitación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, y tuvo lugar en aguas internacionales frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras el buque realizaba su despliegue como parte del ejercicio multinacional Southern Seas 2026.Según informó la Sedena en un comunicado difundido en sus redes, la delegación mexicana abordó el portaaviones durante su recorrido de navegación por Sudamérica. El viaje del USS Nimitz concluirá en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, Estados Unidos.

“Este tipo de actividades son usuales en el marco de las relaciones diplomáticas entre las fuerzas armadas de ambos países. Se realizaron con pleno respeto a la soberanía nacional y con el objetivo de fomentar la confianza mutua entre México y Estados Unidos”, destacó el comunicado conjunto de las tres dependencias.

La visita se enmarca en los mecanismos habituales de cooperación naval y diplomática entre ambos países, sin implicaciones operativas dentro del territorio mexicano.