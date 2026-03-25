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EE.UU. acusa al dueño de una armería por brindar apoyo material a dos cárteles en México

Laurence Gray es distribuidor de armas de fuego con licencia federal en Arizona.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un hombre probando un arma en una ameria. Foto FreePik

Un hombre de 65 años, propietario de una armería, fue acusado en EE.UU. de presuntos cargos relacionados con el tráfico de armas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, informaron este miércoles fiscales federales.

El implicado, Laurence Gray, compareció este miércoles ante un tribunal federal para la lectura de cargos: intento de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para brindar apoyo a una organización terrorista extranjera designada.

Tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa fueron algunas de las primeras agrupaciones criminales designadas por el Gobierno de EE.UU. como terroristas. Ahora culpan a Gray de proporcionarles armas de fuego el año pasado.

Gray, quien reside en Arizona y tiene licencia federal en ese estado como distribuidor de armas de fuego, ya fue acusado en 2025 por tráfico de armas, complicidad en la compra de armas por testaferros y complicidad en la presentación de declaraciones falsas durante la compra de un arma.

Ahora Gray se expone a una posible condena de décadas, dado que solo por el delito de proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada pueden aplicar una pena máxima de 20 años de prisión.

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