300 artefactos explosivos improvisados asegurados en La Tuna en lugar relacionado a familia Guzmán en Sinaloa

BADIRAGUATO, Sinaloa.- Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 347 artefactos explosivos improvisados en un campamento presuntamente utilizado por la delincuencia organizada en la comunidad serrana de La Tuna, municipio de Badiraguato.

El operativo se llevó a cabo el 28 de marzo en una zona de difícil acceso. Los artefactos, similares a los utilizados para ser lanzados desde drones, fueron localizados durante reconocimientos terrestres y posteriormente destruidos por una célula especializada del Ejército para eliminar riesgos para la población civil y los propios agentes.

La Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo de las investigaciones para determinar el origen de los explosivos y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La Tuna es conocida por ser el lugar de nacimiento de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y ha sido escenario de recientes actos de violencia, incluyendo ataques con drones explosivos contra propiedades vinculadas a la familia Guzmán, como el rancho de su hermano Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, y la casa de su madre, María Consuelo Loera.

Estos incidentes han intensificado la presencia de fuerzas federales en la región y evidencian la disputa territorial que persiste en el noroeste de México.