Del Caribe al Pacífico: cuatro países golpeados por terremotos en pocas horas

Cuatro países de tres continentes sufrieron terremotos en cuestión de horas entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Además de los mortales sismos en Venezuela, de magnitud 7,2 y 7,5, que hasta el momento han dejado un balance provisional de 164 muertos y más de 900 heridos, también se registraron temblores en Chile, Japón y el estado estadounidense de California.

La magnitud del movimiento telúrico en Chile fue de 4,2 y también se sintió en Perú, mientras que Japón registró un terremoto de magnitud 6,9 en el norte del país, con epicentro en aguas cercanas a la prefectura de Iwate.

Por su parte, un seísmo de magnitud 5,6 sacudió el norte de California, con epicentro en el condado de Mendocino, seguido de varias réplicas de menor intensidad en las horas siguientes.

El más fuerte de todos fue el de Venezuela. En Caracas se registraron severos daños en infraestructuras civiles, con edificios enteros destruidos o con visibles daños estructurales, postes de electricidad caídos y escombros bloqueando las calles. Partes de la capital se quedaron sin electricidad y sin señal de telefonía móvil.

La presidenta encargada de Venezuela decretó el estado de emergencia y se dirigió a la nación, detallando que al momento de su declaración se habían registrado al menos 30 réplicas. Anunció la suspensión de clases y de las actividades laborales en todos los servicios no esenciales, así como del sistema Metro de Caracas y el ferrocarril que une a la capital con poblaciones del estado Miranda, “para facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura vital”.