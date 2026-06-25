Comando Sur de EE.UU. anuncia apoyo para las operaciones de socorro por terremotos en Venezuela

El Comando Sur de EE.UU. anunció este jueves que está trabajando con el Departamento de Estado para apoyar las operaciones de socorro en Venezuela tras los potentes sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados la tarde del miércoles en la nación sudamericana.

“Nuestras fuerzas conjuntas están actuando con rapidez para aportar la capacidad inigualable de transporte aéreo, logística y salvamento de las Fuerzas Armadas de EE.UU., con el fin de ayudar a salvar vidas y apoyar al Gobierno de Venezuela durante esta crisis”, dice un comunicado publicado en X.

Señala que han establecido un equipo de planificación operativa, que incluye a expertos con amplia experiencia en la materia, de la Oficina de Asistencia Humanitaria estadounidense; y, además, han iniciado una coordinación con otros socios y aliados de la región que se han comprometido a sumarse a la asistencia internacional en curso para ayudar al pueblo venezolano.