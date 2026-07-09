EE.UU. realiza “ataques adicionales” contra Irán por orden de Trump

El Mando Central de EE.UU. (Centcom) anunció este miércoles que sus fuerzas están realizando “ataques adicionales” contra Irán.

“Por orden del comandante en jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a realizar ataques adicionales contra Irán para debilitar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, reza el comunicado del organismo.

Al mismo tiempo, el Centcom responsabilizó a Irán por la nueva escalada de tensiones entre los dos países. “Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegan libremente por esta vía marítima internacional vital”, indicó.

La nueva ola de ataques tuvo un alcance mayor que las de los días anteriores, aseveró a Axios un funcionario estadounidense. Según las fuentes, los objetivos incluyen radares costeros militares, posiciones de misiles antibuque y sistemas de defensa aérea.

Medios locales iraníes informaron este miércoles que se escucharon explosiones en las ciudades de Bandar Abbas y Sirik, ambas en el sur del país. Asimismo, también se escucharon tres explosiones en Konarak y una en Chabahar.