El inesperado regalo de Cristiano Ronaldo que recibió un venezolano que pasó 7 días bajo escombros (FOTOS)

Hernán Gil, un vigilante que sobrevivió más de 7 días bajo los escombros tras el doblete sísmico que sacudió Venezuela, recibió una camiseta número 7 de la selección de Portugal autografiada por Cristiano Ronaldo de parte de la Embajada del país luso en Caracas y los rescatistas portugueses que lograron salvarle la vida.

Según relataron los socorristas, durante las labores de salvamento, que duraron más de cuatro días, cuando Gil supo que ellos eran de Portugal, les gritó: “Cristiano Ronaldo”.

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