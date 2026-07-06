Fallece el capitán de la selección venezolana de voleibol tras terminar sepultado por los terremotos

El capitán de la selección venezolana de voleibol, Willner Rivas, fue hallado sin vida junto a su esposa y su hijo de un año y medio tras permanecer 11 días sepultados bajo los escombros que dejaron los terremotos en el estado de La Guaira, informó el domingo el Club Voleibol Guaguas de Gran Canaria (España).

“Se ha confirmado que Willner, su esposa Mariángel y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida”, escribió el club español, añadiendo que se une “al dolor de su familia”. “Descansen en paz”, concluyó.

Rivas había sido fichado este verano por el Guaguas, vigente campeón de la Superliga española, donde estaba llamado a ocupar el lugar dejado por el cubano Osmany Juantorena. Hasta el domingo, lo último que se sabía de él era que se encontraba en su vivienda de La Guaira cuando ocurrió el doblete sísmico el pasado 24 de junio.

Se ha confirmado que Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida tras haber quedado sepultados hace once días por el terremoto que asoló Venezuela.

Desde el CV Guaguas nos unimos al dolor de su familia.

Descansen en paz. pic.twitter.com/4x1k4H8fRl — Club Voleibol Guaguas Las Palmas de Gran Canaria (@cvguaguas) July 5, 2026

Medios locales señalaron que familiares, compañeros de selección y amigos intentaron comunicarse con el deportista desde la tarde de la tragedia, sin obtener respuesta. Asimismo, la Federación Venezolana de Voleibol gestionó apoyos para intentar rescatarlo con vida.

Sin embargo, los informes técnicos preliminares apuntaban a que las probabilidades de supervivencia eran muy reducidas debido al colapso del edificio Los Monjes, donde residían. El voleibolista fue encontrado entre los escombros abrazado a su esposa e hijo.