Ignoró la alarma y segundos después el edificio se vino abajo en Venezuela (VIDEO)

Un nuevo video muestra el momento del colapso del edificio El Molino, ubicado en Caraballeda, en el estado La Guaira, durante los terremotos en Venezuela.

La primera parte del video fue grabada por el encargado de seguridad, identificado como Miguel, quien reportaba el recibimiento de su guardia; en ese momento suena la alarma de emergencia, que ignoró, y segundos después la estructura colapsa.

Una cámara de seguridad también capturó el derrumbe. El guardia fue el único sobreviviente del sitio.