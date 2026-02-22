Embajada de EE.UU. en México emite alerta de seguridad tras ataques del cártel CJNG por la muerte de su líder

La Embajada de EE.UU. en México emitió este domingo una alerta de seguridad ante los hechos de violencia registrados en el país tras la reportada muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘el Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos de las fuerzas de seguridad.

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y a los bloqueos de carreteras y actividades delictivas relacionados, los ciudadanos estadounidenses […] deben permanecer en sus refugios hasta nuevo aviso”, reza el comunicado de la misión diplomática.

La Embajada enfatiza que la advertencia está dirigida a aquellos que se encuentran en los estados de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otros municipios) Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Reportan la muerte del líder del CJNG

Este domingo se reportó la muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’ tras un operativo en Jalisco por parte de fuerzas federales mexicanas.

El líder y fundador del CJNG es uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) lo considera uno de los hombres más peligrosos del mundo. Enfrenta cargos federales por narcotráfico y delincuencia organizada.

La agencia lo señala como uno de los principales responsables del crecimiento del tráfico de drogas sintéticas en EE.UU. El criminal, de 59 años, se convirtió en el capo más poderoso de México, luego de la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.