Estados Unidos ha advertido a los votantes de cara a un diluvio de desinformación

Altos funcionarios de inteligencia de EEUU advierten sobre un aumento en la desinformación dirigida a los votantes por adversarios desde el extranjero para tratar de influir en las elecciones y sembrar dudas sobre el proceso.

Washington — Jeff Zeldin – Los votantes estadounidenses probablemente se verán inundados por una avalancha de desinformación y campañas de influencia diseñadas por adversarios de Estados Unidos que, según altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, tienen como objetivo influir en los resultados de las próximas elecciones presidenciales y sembrar dudas sobre el proceso en sí.

La última evaluación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, publicada el lunes, se produce apenas 29 días antes de los comicios del 5 de noviembre, en los que los electores estadounidenses elegirán al próximo presidente del país y emitirán su voto en cientos de otras contiendas estatales y locales.

“Hemos seguido viendo que los actores intensifican sus actividades a medida que nos acercamos al día de las elecciones”, dijo un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos, informando a los periodistas bajo condición de anonimato.

“Reconocen que las personas ya están votando y las operaciones pueden tener un mayor impacto a medida que nos acercamos al día de las elecciones”, dijo el funcionario, señalando que las elecciones en sí mismas pueden ser solo un punto de partida.

“La comunidad de inteligencia espera que los actores extranjeros continúen sus campañas poniendo en tela de juicio la validez de los resultados electorales después del cierre de las urnas”, añadió el funcionario.

Un segundo funcionario de inteligencia estadounidense advirtió que el ritmo de esos esfuerzos de influencia, especialmente los que apuntan a contiendas o campañas políticas específicas, también ha aumentado.

“Hemos tenido un aumento de más del triple”, dijo, al tiempo que explicó que el número de reuniones informativas privadas para candidatos y campañas también ha aumentado.

Las agencias de inteligencia también advirtieron que los adversarios de Estados Unidos probablemente aprovecharán los daños causados por el huracán Helene y los posibles daños del huracán Milton a medida que se fortalece frente a la costa estadounidense para amplificar y fabricar aún más narrativas destinadas a socavar la confianza en los resultados electorales.

“Se necesita tiempo para que ese tipo de narrativas se formen y se difundan, por así decirlo”, dijo el primer funcionario de inteligencia. “Pero ciertamente esperamos que los países extranjeros se aprovechen de esas situaciones y promuevan una retórica más divisoria”.

La evaluación del lunes sigue a una serie de advertencias públicas anteriores sobre los esfuerzos extranjeros para interferir en las elecciones estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses dijeron el lunes que Rusia, Irán y China siguen siendo responsables de la mayoría de los esfuerzos de influencia dirigidos a los votantes estadounidenses.

Y, dijeron, no ha habido indicios de que alguno de esos países haya cambiado sus objetivos.

Rusia, dijeron, sigue llevando a cabo campañas de influencia destinadas a aumentar las posibilidades del expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump, al tiempo que busca perjudicar la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata.

Los esfuerzos de Irán siguen centrados en ayudar a Harris perjudicando a Trump, dijeron, señalando la actual operación de piratería y filtración de información contra la campaña de Trump, que se ha rastreado hasta tres agentes que trabajan para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El objetivo son las elecciones estatales y locales

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos estiman que China aún no se ha involucrado en la campaña presidencial de Estados Unidos, y que se ha centrado en persuadir a los votantes estadounidenses para que rechacen a los candidatos estatales y locales que se perciben como perjudiciales para los intereses de Pekín, especialmente aquellos que expresan su apoyo a Taiwán.

Pero la última evaluación pública señaló algunos cambios.

Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron el lunes que Rusia y Cuba se han unido a China en la búsqueda de candidatos al Congreso, estatales y locales.

“Moscú está aprovechando una amplia gama de actores influyentes en un esfuerzo por influir en las elecciones al Congreso, en particular para alentar al público estadounidense a oponerse a las políticas y políticos pro-Ucrania”, dijo el funcionario de inteligencia.

“Es casi seguro que La Habana ha considerado esfuerzos de influencia dirigidos a algunos candidatos”, agregó el funcionario. “Esto es coherente con lo que han hecho en ciclos anteriores”.

Rusia, China e Irán han rechazado acusaciones anteriores de Estados Unidos de intromisión electoral. Rusia, Irán y Cuba aún no han respondido a las solicitudes de comentarios solicitados por la VOA sobre los últimos hallazgos de la agencia de inteligencia estadounidense.

El lunes por la noche, China volvió a desestimar las preocupaciones de Estados Unidos.

“China no está interesada en las elecciones al Congreso de Estados Unidos, y no tenemos intención de interferir en ellas y no lo haremos”, dijo Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, en un correo electrónico a la VOA.

“Algunos congresistas estadounidenses se aferran a sus posiciones equivocadas sobre la cuestión de Taiwán”, añadió Liu. “China defiende firmemente su soberanía nacional e integridad territorial, pero esto no lleva a la conclusión de que China haya interferido en las elecciones al Congreso”.

Pero las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos coinciden con las preocupaciones expresadas por algunos legisladores y empresas de tecnología privadas.

“Las 48 horas posteriores al cierre de las urnas, especialmente si tenemos una elección tan reñida como anticipamos, podrían ser igualmente, si no más, significativas en términos de difusión de información falsa, desinformación y, literalmente, socavar los principios de nuestra democracia”, dijo Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, durante una audiencia el mes pasado.

‘Actividad vigorosa’

El presidente de Microsoft, Brad Smith, que ha advertido de que los momentos más peligrosos podrían llegar en las 48 horas previas a las elecciones estadounidenses, dijo por separado que el aumento de los esfuerzos cibernéticos malignos por parte de Rusia e Irán, especialmente, es innegable.

“Estamos viendo una actividad vigorosa”, dijo Smith en una conferencia cibernética el mes pasado. “Estamos viendo que los iraníes realmente apuntan al Partido Republicano en la campaña de Trump”, dijo. “Estamos viendo que los rusos apuntan al Partido Demócrata y ahora a la campaña de Harris”.

Y no está claro qué impacto ha tenido Estados Unidos con sus intentos de contrarrestar el creciente número de esfuerzos de influencia extranjera.

El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó 32 dominios de Internet utilizados por empresas vinculadas a Moscú para difundir desinformación. Al mismo tiempo, el departamento acusó a los empleados del medio de comunicación controlado por el medio RT en relación con un complot para blanquear propaganda rusa a través de una empresa de medios con sede en Estados Unidos.

Sin embargo, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dijeron el lunes que esas tácticas ya no son exclusivas del Kremlin.

“Los actores de influencia extranjera están mejorando en ocultar sus intenciones y usar a los estadounidenses para hacerlo”, dijo uno de los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. “Los países extranjeros calculan que los estadounidenses tienen más probabilidades de creer a otros estadounidenses en comparación con el contenido con claras señales de propaganda extranjera”.

El senador demócrata de Arizona Mark Kelly dijo el domingo en el programa “Face the Nation” de CBS que las redes sociales están plagadas de personajes falsos generados por adversarios de Estados Unidos.

“Si miras cosas en Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, y es de naturaleza política… hay una probabilidad muy razonable -yo la pondría en el rango del 20 al 30 %- de que el contenido que estás viendo, los comentarios que estás viendo, provengan de uno de esos tres países: Rusia, Irán, China”, dijo. “Esto no se detendrá el 5 de noviembre”.