Fue descubierta muerta en Noruega la famosa ‘beluga espía’ rusa

Hvaldimir, una beluga macho que las autoridades de Noruega consideraban sospechosa de ‘espiar para Rusia’, fue encontrada muerta el sábado en el suroeste del país escandinavo, informó la organización sin fines de lucro Marine Mind, citada por The New York Times.

Sebastian Strand, el fundador de la organización, afirmó que vio a la ballena muerta flotando cerca del puerto de Risavika.

“Es desgarrador”, comentó Strand. “Ha tocado los corazones de miles de personas solo aquí en Noruega”, añadió.

Asimismo, Strand aseguró que estaba trabajando para enviar a Hvaldimir a una instalación donde su cuerpo pudiera conservarse el tiempo suficiente para tratar de determinar la causa de su muerte. Había marcas alrededor de la ballena que podrían haber sido hechas por pájaros u otros animales marinos. “No estoy seguro de lo que sucedió”, dijo Strand. “Pero lo averiguaremos”, prometió.

Hvaldimir, cuyo nombre es una combinación de ‘hval’, ‘ballena’ en noruego, y el nombre Vladímir, fue detectada por primera vez en abril de 2019 en el municipio de Masoy, en la provincia de Finnmark. Llevaba puesto un arnés pegado a su cuerpo y una etiqueta que decía ‘Equipo de San Petersburgo’, por lo que hubo quien dijo que se trataba de un ‘espía’ del país eslavo. Desde entonces se ha desplazado por la costa noruega, alimentándose de peces.

BREAKING: Dolphin Project can report that Hvaldimir, the friendly beluga whale well-known and loved by locals has been found dead in Rogaland, in western Norway. ⁠ https://t.co/IohtWrVu6G pic.twitter.com/4XTqbhUbIr

— Dolphin Project (@Dolphin_Project) August 31, 2024