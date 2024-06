Fuerza policial de Kenia podría desplegarse en Haití muy pronto aseguran informes

Finalmente, una fuerza policial procedente de Kenia podría ser desplegada a más tardar el martes en Haití, donde las pandillas han causado estragos y la prometida ayuda daría alivio a la inseguridad en el país caribeño.

NAIROBI — Es posible que agentes de policía de Kenia sean enviados a Haití el martes, según informes locales y la agencia de noticias francesa AFP.

Múltiples consultas al gobierno de Kenia para confirmar tales informes no fueron respondidas. Este acontecimiento se produce después de numerosos retrasos e impugnaciones judiciales, incluida la demanda más reciente que acusó al presidente de Kenia, William Ruto, de desacato al tribunal.

El año pasado, una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la misión encabezada por la nación africana, pero a principios de este año el Tribunal Superior de Kenia falló en contra del despliegue, diciendo que era inconstitucional. Las cuestiones citadas por el tribunal incluyen la falta de un “acuerdo recíproco” entre los países.

El gobierno de Kenia finalmente consiguió ese acuerdo, pero las mismas personas que demandaron al gobierno en primer lugar presentaron otra demanda buscando bloquear el despliegue.

Desde una perspectiva legal, la legitimidad del acuerdo aún está en duda, dijo a la Voz de América el abogado Wallace Nderu.

“El motivo de esta solicitud es que cuando el entonces primer ministro de Haití estaba firmando este acuerdo con Kenia, no había ningún gobierno reconocido en Haití. El presidente había sido asesinado, no había líderes electos en Haití. Entonces, ¿a dónde conduce esto? el mandato de negociar un acuerdo en nombre de su país, Haití, está en duda”, dijo Nderu, abogado y responsable de programas de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ, por sus siglas en inglés) una organización no gubernamental sin fines de lucro formada por sus miembros.

Nderu dijo también que los kenianos sienten que el acuerdo fue elaborado apresuradamente y señaló que su contenido no se ha compartido con la población.

“Parte de las disposiciones de la ley indica que estos acuerdos, una vez firmados, deben publicarse en la Gaceta oficial de Kenia”, dijo Nderu. “Por lo tanto, surge la preocupación de que este acuerdo en particular sea muy secreto. No estamos al tanto del contenido del acuerdo que plantea la legitimidad de que el gobierno despliegue la policía en Haití”.

La Kenya Gazette es una publicación oficial del gobierno que contiene avisos legales, nombramientos gubernamentales y otros anuncios oficiales.

El inspector general nombró este lunes a un nuevo comandante de la fuerza policial.

El presidente Ruto ha sostenido que estabilizar la atribulada nación caribeña es “una misión para la humanidad, una misión de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Haití”.

Apoyo internacional

Además de Kenia, otras naciones, incluidas Benin, las Bahamas, Bangladesh, Barbados y Chad, dijeron que se unirán a la misión. Estados Unidos ha ofrecido apoyo financiero y de entrenamiento de personal para devolver la seguridad a Haití.

Este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el primer contingente de la fuerza internacional llegará a Puerto Príncipe esta semana, y que su salida desde Kenia está prevista para el martes.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró a la prensa que Washington espera que la llegada del personal contribuya a mejorar la seguridad, especialmente en lo que respecta al acceso a la ayuda humanitaria y a la actividad económica esencial, informó Reuters.

Reticencia en Kenia

Mientras algunos kenianos apoyan la misión en Haití, otros se han preguntado por qué su país quiere liderar la fuerza multinacional, dado que las naciones más poderosas y mejor equipadas no han estado dispuestas a dar un paso adelante.

El esperado despliegue tendrá lugar el mismo día en que se reanudarán las protestas contra los aumentos de impuestos propuestos que han sacudido a Kenia desde la semana pasada.