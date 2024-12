IMÁGENES Israel destruye la flota de Siria

Israel afirmó haber destruido la flota militar siria, en una operación llevada a cabo la noche de este lunes, con el fin de eliminar las amenazas estratégicas en su contra, declaró el ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz.

Durante una visita a una base naval en Haifa este martes, Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han estado operando en Siria en los últimos días para “golpear y destruir capacidades estratégicas que amenazan al Estado de Israel”.

“La Armada operó anoche para destruir la flota siria con gran éxito”, destacó, advirtiendo a los nuevos gobernantes de Siria que no siguieran el camino del derrocado presidente Bashar al Assad.

Asimismo, confirmó que las FDI están creando una zona desmilitarizada, sin presencia israelí permanente, más allá de la zona de amortiguamiento de los ocupados Altos del Golán.

Syria’s port that was one of the main staging areas for Russia handing weapons to Hezbollah and Asaad now lays in ruins after Israeli strikes.

God’s Work. pic.twitter.com/NL5K4yTyNj

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 10, 2024