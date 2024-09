Israel investiga la posible muerte del jefe de Hamás

De momento, “la hipótesis” de la muerte de Yahya Sinwar en un ataque israelí sigue siendo una “especulación improbable” sin “pruebas sobre el terreno”.

Aline Barros – Las pertinentes agencias de seguridad de Israel están investigando la posible muerte del jefe del movimiento palestino Hamás, Yahya Sinwar, como consecuencia de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la Franja de Gaza, reportan varios medios israelíes.

Así, Haaretz, con referencia a unos funcionarios de seguridad israelíes, especificó que el jefe de Hamás podría haber resultado “herido o muerto” en los bombardeos de los túneles en áreas donde se cree que él “se esconde”.

Al mismo tiempo, las mismas fuentes dijeron al medio que de momento no existen evidencias irrefutables de que Sinwar haya muerto, ya que no se han encontrado sus restos. También se estima que el líder del movimiento palestino podría haber cortado el contacto con el mundo exterior a propósito, como ya lo había hecho anteriormente durante el conflicto.

Por su parte, los portales Maariv y Walla reportan que “la hipótesis” de la muerte de Sinwar fue pronunciada por “varios expertos” del Directorio de Inteligencia Militar de Israel que se dedican a la cuestión palestina. No obstante, dichos especialistas “hasta el momento no tienen pruebas [obtenidas] sobre el terreno” para apoyar su sugerencia, señalan los medios.

“Especulación improbable”

Además, los medios israelíes indican que el Shin Bet —servicio de inteligencia y seguridad general interior del país hebreo— rechaza la posibilidad de la muerte de Sinwar y cree que sigue vivo. Por su parte, las FDI comentaron al respecto que no disponen de la información “que confirme o refute el asunto”.

De acuerdo con The Times of Israel, la “especulación actualmente improbable” acerca de la muerte del líder de Hamás tiene sus raíces en el hecho de que este no se ha comunicado con el mundo exterior durante “un tiempo relativamente largo”. En este contexto, se reporta que la Inteligencia israelí estima que todos los mensajes publicados en nombre de Yahya Sinwar durante las últimas dos semanas, supuestamente no fueron escritos por él, sino por algún otro funcionario de Hamás.