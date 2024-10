Líder católico boliviano Leigue sobre protesta de evistas: “Qué triste que usen a los más pobres para bloquear”

El líder religioso cuestionó que quienes buscan el poder no estén en los bloqueos y expongan a los más pobres para que estén gritando, maltratando y dejándose maltratar

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, hizo duras críticas con las autoridades y funcionarios por el manejo del servicio público y la crisis provocada de los bloqueos que afectan a gran parte de la población. Durante su homilía, Leigue critica la actitud de quienes tienen cargos de poder, señalando que “ser autoridad no es para mandar ni para servirse de los demás ni para hacer lo que les da la gana”.

El religioso critica las medidas de presión que tienen cortadas diversas rutas del país, impulsadas por afines a Evo Morales, después de la acción planteada contra el expresidente, con respecto a quien tiene una causa abierta por estupro.

Leigue manifestó que su preocupación por el sufrimiento de las personas más pobres, quienes, según sus palabras, son los que son usadas para engrosar los puntos de bloqueo, porque quienes aspiran a ocupar un puesto no son los que están sufriendo en las calles. “Son más pobres los que están ahí, bloqueando, gritando, maltratando y dejándose maltratar”, manifestó.

“Ser autoridad no es para mandar ni para servirse de los demás, ni para hacer lo que les da la gana o para hacer sufrir a otros como está pasando en estos días con los bloqueos. Personas que quieren servirse de estas personas pobres, qué triste que puedan dominar así de esa manera a personas que no tienen nada que ver, porque al final, si surte algún puesto, ¿quiénes son los que asumen o disfrutan eso?, son los que ahorita no están en los bloqueos”, reflexionó.

El arzobispo a su vez hizo un llamado a la reflexión dl verdadero significado del servicio público. “Quien quiere ser el primero no debe hacer sufrir a otros para llegar a ese puesto. Debe ponerse al servicio de los demás, y solo entonces serán los demás quienes decidirán si le brindan su apoyo o no. Pero no de esta manera. Si seguimos así, no sé a dónde llegaremos”, concluyó Leigue.

Leer también: Dirigente evista dice: “Ya no hay diálogo con Arce, así que va a tener que convocar a elecciones generales o dejar la silla presidencial”

El mensaje del prelado es en un momento de crisis social en el país, donde los bloqueos han generado críticas y malestar entre diversos sectores de la sociedad.

Leigue a su vez señaló que se acerca el tiempo de campaña y ya comienzan a surgir las candidaturas, por lo que es de importancia a que estemos atentos a las propuestas. Considera que un problema que debe estar en la agenda de los candidatos es la crisis en el sector salud. “Todos los días vemos problemas, largas filas en los hospitales, y aunque pareciera que hay más enfermos, la realidad es otra: lo que falta son médicos suficientes para atender a la población”, dijo.