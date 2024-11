Los “guardianes de las urnas” vigilan el proceso electoral en Georgia

Varios voluntarios se estarán desplegando por todo el estado de Georgia para garantizar que el proceso electoral se celebre correctamente.

ATLANTA, EEUU — Antoni Belchi – Hoy es el gran día de la democracia en Estados Unidos, donde sus ciudadanos están llamados a las urnas para escoger al nuevo presidente del país: Kamala Harris o Donald Trump.

Los centros electorales de toda la nación se alistaban en la tarde del lunes para dar los toques finales a los últimos detalles para que este martes los votantes registrados que aún no han ejercido el sufragio lo puedan hacer.

También en Georgia, un estado que hace cuatro años se convirtió en el epicentro de la contienda presidencia, ya que aquí se acabó decidiendo la victoria del presidente Joe Biden poco más de 11.000 votos.

A pesar del minucioso conteo, Donald Trump no reconoció los resultados y aseguraba en ese entonces que había habido fraude electoral, a pesar de que eso jamás se ha podido demostrar.

A lo largo de toda la campaña electoral, el candidato republicano ha dicho en varias ocasiones que tiene dudas del proceso de conteo de votos, incluso sin tener pruebas de irregularidades en estos mecanismos.

“Ha dicho que la gente que no tiene papeles o que no es ciudadana está votando, y eso es algo que no está pasando, porque hay la manera de poder identificar este tipo de anomalías cuando las hay”, dijo a la Voz de América Dalia Pérez, portavoz de la Alianza Latina para los Derechos Humanos de Georgia (GLAHR, por sus siglas en inglés).

Para combatir estas acusaciones en todo el estado se estarán desplegando los denominados “Election Defenders”, también conocidos como “defensores de las elecciones” o “guardianes de las urnas” en español, que estarán dispuestos en todos los centros de votación para garantizar que todo el proceso estará funcionando correctamente en Georgia.

“Ya que muchos grupos han estado tocando puertas y motivando el voto, sería una pena que el día de las elecciones tuvieran algún problema para poder ejercer su voto”, apuntó Tomás Martínez, uno de los voluntarios que va a estar observando el proceso en un centro situado en un suburbio de Atlanta, Georgia.

El hombre de 62 años, original de México pero residente en Atlanta desde hace más de dos décadas, es un trabajador de la construcción que en sus ratos libres aprovecha para ayudar a la comunidad latina.

Está convencido de que estas elecciones van a ser muy diferentes en comparación con 2020, al menos con lo que tiene que ver con el conteo de votos.

“Creemos que van a ser unas elecciones tranquilas, no creo que vaya a haber ningún problema. Siéntanse seguros”, expuso.

Pese a todos los esfuerzos que se han hecho para esta elección, en las calles de Georgia hay división de opiniones. “Siempre existirá la duda, incluso la misma Hillary Clinton siempre dijo que Trump le robó la presidencia en 2016”, recordó José Ramón Pérez, un votante de tendencia conservadora.

“Está muy mal que haga acusaciones de este tipo porque la gente ha de tener fe de que todo está bien sobre la elección, porque nunca se ha podido demostrar que esas acusaciones eran ciertas”, apuntaba por su parte Daniel Gaspar, otro votante de tendencia más liberal.

Iniciativas como estas se van a llevar a cabo también en otras partes de Estados Unidos, con unos “guardianes de las urnas” que van a garantizar un proceso electoral claro, además de educar a la población sobre estas elecciones.