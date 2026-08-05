Los tres países de Latinoamérica que visitará el Papa León XIV

El papa León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida; luego Buenos Aires, Córdoba y Luján; y finalmente Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Será su sexto viaje internacional y recorrerá diez ciudades en doce días.

Uruguay, donde los católicos son solo el 36 % de la población, es el país con menor cantidad de fieles en Latinoamérica. Argentina fue la tierra natal del papa Francisco, aunque él no pudo visitarla durante sus 12 años de pontificado. Perú, en tanto, es un país que León XIV conoce bien: llegó como misionero en los años 80, luego fue obispo allí y adquirió la ciudadanía peruana.