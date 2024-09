María Corina Machado: exilio de Edmundo González “no cambia nada”

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró este lunes que el exilio del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia “no cambia nada” y afirmó que ahora viene una etapa de mucha “intensidad y peligro”.

“La urgencia se mantiene, la legitimidad se mantiene. La agenda y la estrategia se mantiene”, dijo en una conferencia de prensa en línea.

González Urrutia, que llegó a España este domingo junto a su esposa tras solicitar asilo político, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”. Un día después de aterrizar en ese país divulgó un comunicado, pero no reveló cuáles serán sus próximos pasos.

Machado dijo este lunes que los detalles de proceso que llevó a González Urrutia al exilio se darán a conocer “en su momento” y además afirmó que es al embajador retirado de 75 años a quien le corresponde referirse a varios “aspectos específicos”.

“No me corresponde a mí, lo que a mí sí me corresponde es hablarle al país. A los venezolanos que estamos en Venezuela, estamos en una nueva fase de lucha”, manifestó.

Machado afirmó que nadie tiene los detalles precisos de la complejidad de la operación que hubo por detrás para concretar la salida del país de González Urrutia.

“En este momento hay una realidad: Edmundo González Urrutia, en las circunstancias que estaba en Venezuela no podía realizar todas las funciones asociadas al liderazgo que este momento requiere; desde afuera puede hacerlo con mucha mayor protección y seguridad”, expuso Machado.

“Le quiero pedir a aquellos que están fuera del país entre el diagnóstico de que estamos enfrentando a un régimen criminal, calificado con prácticas de terrorismo de Estado y las formas en las cuales nosotros luchamos. No es coherente decir que es un régimen criminal que no tiene escrúpulos ni limites aferrándose al poder y aspirar que la sociedad venezolana actuemos como si no lo fuera”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que se debe actuar “inteligencia, resiliencia, audacia y prudencia” para “cuidar a los nuestros, empezando por el “presidente electo”.

Marcha en Madrid

Machado convocó a los venezolanos en España a concentrarse este martes en Madrid para reivindicar el mandato del 28 de julio. “Vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González como presidente electo”.

Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, dijo que el martes también se debatirá en el Congreso español una propuesta que insta a ese gobierno y a la Unión Europea a reconocerlo como presidente electo.

González Urrutia salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación en una página web de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que lo darían como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido la victoria de Nicolás Maduro, proclamado ganador de los comicios.