Medios: EE.UU. estacionará inmediatamente un sistema antimisiles THAAD en Israel

Según medios israelíes, se trata de “preparativos en caso de una respuesta iraní” contra el país hebreo.

EE.UU. estacionará inmediatamente una batería de defensa antiaérea en Israel, informa Ynet.

Se detalla que se trata del sistema antimisiles Terminal de Defensa de Area de Alta Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés). Según medios israelíes, la medida forma parte de “los preparativos en caso de una respuesta iraní” contra el país hebreo.

“Esta noche se supo que EE.UU. entregará inmediatamente a Israel una batería de defensa antiaérea THAAD para ayudar a interceptar misiles balísticos”, reza el artículo.

Por su parte, The Times of Israel cita a un funcionario estadounidense afirmando que el presidente Joe Biden está considerando la posibilidad de esa entrega pero que todavía no ha tomado la decisión.

Normalmente, una batería de THAAD consta de seis lanzaderas con un total de 48 cohetes interceptores autopropulsados, un vehículo de mando y un radar remolcado en dos partes, y requiere de 96 militares para operarla.

Diseñado por Lockheed Martin, el sistema es capaz de interceptar misiles de alcance corto, mediano e intermedio.

La semana pasada, Teherán lanzó un ataque masivo de casi 200 misiles balísticos contra objetivos en el país hebreo.

El Gobierno de Israel prometió que responderá al ataque iraní.