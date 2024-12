“Nada anómalo”: autoridades de EE.UU. responden a inquietud de ciudadanos por drones avistados

Las autoridades federales de Estados Unidos no han identificado “nada anómalo” ni hallado ningún riesgo para la seguridad nacional o pública que provenga de los múltiples drones avistados en el espacio aéreo de Nueva Jersey y otros estados del noreste del país.

Un comunicado conjunto del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la Agencia Federal de Aviación y el Pentágono, emitido la tarde del lunes, reúne y reconoce las preocupaciones de muchos estadounidenses por los objetos voladores que cruzan el cielo sobre ellos de día y de noche. No obstante, el documento afirma que se trata de “una combinación” de legítimos drones comerciales, drones de aficionados y drones de los servicios de orden público, así como aviones o avionetas, helicópteros y también estrellas que fueron tomados erróneamente por drones.

La conclusión se adoptó después de examinar de cerca los datos técnicos y un centenar de pistas ofrecidas por ciudadanos preocupados en las últimas semanas, explica el comunicado. Se prestó una atención a los casos de avistamiento de drones sobre instalaciones militares, los cuales propician la coordinación de distintos niveles de poder.

