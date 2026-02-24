Qué rol jugó la CIA para propiciar la caída de ‘El Mencho’

La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) habría proporcionado información “fundamental” sobre la ubicación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que murió durante un operativo para lograr su captura.

Conforme a la versión de The New York Times, la agencia estadounidense habría ofrecido a las autoridades mexicanas información “fundamental para eliminar” a uno de los capos del narco más buscados del mundo.

Según fuentes no reveladas, para conseguir el paradero de ‘El Mencho’, la CIA usó distintos métodos para recopilar información, entre los que habría una “red de informantes humanos, imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas”.

Colaboración con EE.UU.

La víspera, el secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, detalló cómo había sido el operativo militar y policial que culminó con la muerte de ‘El Mencho’, quien, al verse acorralado, corrió junto a dos escoltas hacia una zona boscosa del poblado de Tapalpa, Jalisco, y allí se enfrentó a las autoridades hasta quedar mortalmente herido.

Trevilla Trejo confirmó que en la compleja operación participaron tanto organismos nacionales como internacionales. Así, destacó la colaboración con EE.UU. desde “hace mucho tiempo se lleva a cabo” y agregó que durante la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación con el Comando Norte del país vecino se había fortalecido. “Ha habido intercambio de información, de datos”, añadió.

El secretario de Defensa explicó que las autoridades hicieron un seguimiento de la “red de vínculos” del poderoso narcotraficante para lograr su detención, a través de un “complicado proceso de inteligencia”, que requirió de “mucho tiempo”.

De esta forma, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas del jefe del CJNG, que la trasladó a un lugar en Tapalpa donde se encontró con el capo, el pasado 20 de febrero. Un día después, la mujer abandonó el lugar y ‘El Mencho’ permaneció en él, lo que permitió que la noche siguiente las fuerzas especiales le dieran de baja tras un enfrentamiento.