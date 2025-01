Rumores sobre un brote viral en China desatan pánico: ¿Cómo es de peligroso?

El virus respiratorio metapneumovirus humano (HMPV) se encuentra en el foco de la atención mundial debido al pánico generado por rumores acerca de un supuesto brote en China, principalmente entre niños. Ya a finales de 2024, Pekín intensificó la vigilancia de enfermedades respiratorias emergentes debido al aumento de casos de neumonía y otras afecciones similares que suelen propagarse durante la temporada invernal.

El pánico se propaga por todo el mundo a causa de la difusión de videos que muestran hospitales abarrotados con pacientes que acuden con enfermedades causadas por lo que ya ha sido calificado por algunos medios como “un misterioso virus”. Las escenas recuerdan a muchos internautas las del año 2019, marcado por el comienzo de la epidemia del covid-19.

Multiple viruses, including Influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae, and COVID-19, are spreading rapidly across China. pic.twitter.com/GRV3XYgrYX

