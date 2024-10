“Si Israel responde, sufrirá ataques demoledores”: advierte la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán tras ataque

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) comunicó que el objetivo de los ataques con misiles desde territorio iraní es “el corazón de los territorios ocupados” por Israel.

El CGRI indicó que el lanzamiento de cohetes es una respuesta a los asesinatos del líder del movimiento palestino Hamás, Ismail Haniya; el líder del grupo chiita libanés Hezbolá, Hassan Nasrallah; y el asesor militar iraní en el Libano Abás Nilforushan.

Asimismo, explicó que la operación militar se llevó a cabo con la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y con el apoyo del Ejército y el Ministerio de Defensa del país. Por último, el CGRI advirtió que si “Israel responde [militarmente a la operación iraní], sufrirá ataques demoledores”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que Irán lanzó misiles hacia el país hebreo, solicitando a la población permanecer alerta. El suceso ocurrió horas después de las advertencias de un alto funcionario de la Casa Blanca sobre un inminente ataque iraní con misiles balísticos.

Reportes preliminares de la prensa local dan cuenta de que se lanzaron al menos 150 misiles balísticos. En tanto, la radio militar israelí, citada por Reuters, señala que fueron 200 cohetes.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.

Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024