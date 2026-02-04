Sinaloa: Fueron secuestrados cuatro hombres, una niña y una mujer en Mazatlán

En el estado de Sinaloa siguen ocurriendo hechos violentos en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, esto a pesar del despliegue de agentes de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal que han hecho refuerzos a la seguridad desde septiembre de 2024, cuando dio comienzo a la disputa entre las facciones de la organización criminal.

A pesar del reciente despliegue de mil 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en los municipios de Mazatlán y Culiacán, en horas de la noche de este martes 3 de febrero se informa sobre el secuestro de cuatro hombres, una mujer y una niña, de quienes aún se desconoce su identidad por el momento.

Según a informes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Entidad, se ha recibido el reporte al 911 sobre la privación ilegal de unas seis personas en el municipio de Mazatlán.

De cara a los hechos, se ha desplegado un operativo por parte de miembros de los tres niveles de gobierno para dar con las personas que resultaron secuestradas.

En la información extraoficial se refiere a que las seis personas que fueron secuestradas se encontraban en la Zona Dorada del municipio, la cual se caracteriza por ser uno de los sitios más turísticos por su amplia oferta para vacacionistas.

Los datos indican que las personas habían rentado dos vehículos tipo Razer, los cuales fueron localizados abandonados en el área de Cerritos con el seguimiento del GPS de las unidades.

Fueron encontradas la mujer y niña tras operativo

Surgido de los hechos, este miércoles 4 de febrero se logra la localización y después el rescate de la mujer y la niña, quienes se encontraban en el poblado El Habal del mismo municipio sinaloense.

Las autoridades no han dado mayor información acerca del estado de salud en el que ambas fueron halladas, aunque se supo que estaban fuera de peligro.

Hasta el momento se mantienen los trabajos de investigación para dar con el paradero de los cuatro hombres que continúan en calidad de desaparecidos.