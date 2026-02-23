Trump se pronuncia sobre la muerte de ‘El Mencho’ en México y esto es lo que dijo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha pronunciado tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. El líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido en un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas.

“Excelente entrevista con el patriota estadounidense Derek Maltz a cargo del maravilloso presentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, ¡que es fantástico! ¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, escribió Trump en Truth Social.

“Ejecución exitosa”

Previamente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, transmitió el agradecimiento de parte de la administración de Trump al Ejército mexicano por la “exitosa ejecución” de la operación contra ‘el Mencho’.

“Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al Gobierno de México para ayudar en una operación en Talpalpa, Jalisco (México), en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, un infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”, declaró Leavitt.

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestra patria se enfrenten a la ira de la justicia que se merecen desde hace tiempo”, agregó.

Posteriormente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que, en la captura y la eliminación de ‘El Mencho’ solo participaron tropas mexicanas. “Es muy importante decirlo. Las operaciones, todas las operaciones, se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces”, aseveró la mandataria durante una rueda de prensa.

“El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en el intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló Sheinbaum.

“Gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”

A su vez, el subsecretario del Departamento de Estado de EE.UU., Christopher Landau, calificó la muerte de ‘El Mencho’ como un “gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”, al tiempo que expresó su “tristeza y preocupación” por las escenas de violencia registradas en territorio mexicano.

“Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, reza el comunicado.

El alto funcionario estadounidense añadió en su mensaje que “no sorprende que los malos estén respondiendo con terror”, en referencia a las agresiones de grupos criminales que se han producido en el país tras conocerse la muerte del líder del CJNG. “Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo, México!”, concluyó.