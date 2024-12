Trump, sobre drones misteriosos: “Dejen que el público lo sepa. ¡De lo contrario, derríbenlos!”

El presidente electo de EE.UU. expresó dudas de que esto estuviera ocurriendo sin el conocimiento de las autoridades.

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, instó a las autoridades estadounidenses a divulgar la información sobre los drones misteriosos que, desde hace unas semanas, aparecen periódicamente en el cielo de EE.UU. En su opinión, si no cuentan de qué se trata, hay que derribarlos.

“Misteriosos avistamientos de drones por todo el país. ¿Puede esto realmente estar sucediendo sin el conocimiento de nuestro Gobierno? ¡No lo creo!”, escribió este viernes el mandatario electo en un ‘post’ en la plataforma Truth Social.

“Dejen que el público lo sepa, y ahora. ¡De lo contrario, derríbenlos!”, exigió.

Los objetos fueron observados en el estado de Nueva Jersey. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró este miércoles que no tardaría en abordar el tema con la Casa Blanca. “¿Es frustrante no tener más respuestas sobre esto? ¿Es frustrante no tener una fuente para estas cosas? Sí”, afirmó.

Don’t worry #NJ Although Phil Murphy doesn’t know anything about these drones, he can assure you that there’s no threat. 🤦‍♂️pic.twitter.com/krYglZioXu — DR. ETIQUETTE 🤦‍♂️ (@DrEtiquette) December 10, 2024

¿Qué dice Washington?

El asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, comunicó este jueves que las autoridades estadounidenses aún no han encontrado pruebas de que los drones “supongan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública o tengan un nexo con el extranjero”.

“Utilizando tecnologías de detección electrónica muy sofisticadas proporcionadas por las autoridades federales, no hemos podido corroborar ninguno de los avistamientos visuales comunicados, y tampoco han podido las autoridades policiales estatales o locales”, dijo Kirby, agregando que, “tras la revisión de las imágenes disponibles, parece que muchos de los avistamientos notificados son en realidad aeronaves tripuladas que están siendo operadas legalmente”.

RAW VIDEO- FBI Investigating Large Car-Sized Drones Flying Over New Jersey Including Trumps Golf Course, Residents Freaked Out They Are UFOs pic.twitter.com/g23gH7uc4E — Spy Guy (@SpyGuy48344142) December 9, 2024

Por su parte, el congresista republicano Jeff Van Drew afirmó que los drones “muy posiblemente” pertenecen a Irán, citando a fuentes confidenciales al respecto.