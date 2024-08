Trump y Harris en desacuerdo antes de dar inicio a su debate: ¿Silenciar los micrófonos o no?

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, no se ponen de acuerdo sobre si los micrófonos de un candidato deben estar silenciados cuando el otro tiene la palabra en el primer debate que los enfrentará en la carrera por la Casa Blanca.

Los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos —la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y su rival republicano, el expresidente Donald Trump— nunca se han conocido ni han hablado entre sí, pero están discutiendo sobre los términos de su primer encuentro cara a cara en el debate previsto para el 10 de septiembre.

Cuando las dos campañas acordaron el debate televisado de 90 minutos en ABC News en la ciudad de Filadelfia, fue en los mismos términos en que Trump debatió con el presidente Joe Biden a finales de junio, con los micrófonos silenciados cuando el otro candidato hablaba.

Ahora, Harris busca que los micrófonos estén encendidos durante todo el debate. Es una medida que podría llevar a intercambios más animados y directos entre los dos candidatos, o a tanta diatriba que los millones de espectadores podrían tener problemas para escuchar los puntos de vista opuestos de los contendores.

Brian Fallon, portavoz de la campaña de Harris, sostuvo que “los asesores de Trump prefieren el micrófono silenciado porque no creen que su candidato pueda actuar como presidente durante 90 minutos por sí solo”. Dijo que Harris “está lista para lidiar con las constantes mentiras e interrupciones de Trump en tiempo real. Trump debería dejar de esconderse detrás del botón de silencio”.

Trump pareció indicar que no le importaba mucho, y dijo a los periodistas el lunes: “Acordamos las mismas reglas. No sé, no me importa… El acuerdo fue que sería igual que la última vez. En ese caso, se silenciaría”.

“La verdad es que están tratando de salirse de esto”, afirmó Trump sobre la campaña de Harris.

El propio Trump sugirió en una publicación del domingo por la noche en su plataforma Truth Social que podría no presentarse al debate de ABC. Trump expresó su descontento con el programa de entrevistas de la cadena con un “llamado Panel de Odiadores de Trump” y preguntó retóricamente: “¿Por qué haría el Debate contra Kamala Harris en esa cadena?”. Trump instó a sus seguidores a “¡¡estar atentos!!”.

El debate Trump-Biden del 27 de junio jugó un papel fundamental en la campaña presidencial de 2024. Biden, de 81 años, tuvo una actuación vacilante, perdió el hilo de sus pensamientos y no logró desafiar directamente a Trump, por lo que los aliados demócratas en el Congreso le pidieron que pusiera fin a su campaña de reelección. Se retiró el 21 de julio y apoyó a Harris, y los principales funcionarios demócratas rápidamente abrazaron su candidatura.

Harris y Trump nunca se han reunido en persona ni han hablado por teléfono, a pesar de que regularmente se lanzan burlas políticas. Cuando Trump era presidente, Harris asistió a sus discursos sobre el Estado de la Nación, pero se sentó a cierta distancia del podio.

Si Harris se sale con la suya y los micrófonos no están silenciados durante todo el debate, es probable que disminuya la posibilidad de intercambios civilizados entre los dos candidatos.

En 2020, cuando Trump y Biden debatieron por primera vez, los micrófonos no estaban silenciados y los dos candidatos se interrumpían con frecuencia y hablaban por encima de los comentarios del otro. Los analistas políticos calificaron el encuentro de desastre, uno de los peores debates presidenciales de la historia.

El segundo debate de 2020 con los micrófonos silenciados fue ampliamente aclamado como más sustancial que el enfrentamiento anterior.