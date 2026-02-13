Ubican sin vida a Blanca Esthela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano en Manzanilla de la Paz, Jalisco

Blanca Esthela Álvarez Chávez, la regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco, ha sido descubierta sin vida en horas de la mañana de este viernes 13 de febrero en el interior de su camioneta, en una brecha del municipio.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) ha informado que el cuerpo de la funcionaria, que es del Movimiento Ciudadano (MC), ha sido encontrado con lesiones en los brazos que pudieron haber sido causados por agujas.

Sin embargo, tras los dictámenes periciales llevados a cabo, las autoridades han determinado que la causa de muerte de la regidora acontecería por estrangulamiento, por lo que se esta bajo la investigación en el homicidio bajo los protocolos de feminicidio.

Fue la Vicefiscalía en Investigación Regional la encargada de dar comienzo en la carpeta de investigación para la integración de los datos de prueba que permitan la identificación a los responsables del asesinato de la regidora.

Las indagatorias siguen tras los análisis periciales, las cuales se realizarán con perspectiva de género.

“Bajo ninguna circunstancia se tolerará la violencia contra las mujeres. Se desplegarán los recursos técnicos, científicos y humanos necesarios para agotar las líneas de investigación”, afirmó la Fiscalía Estatal en un comunicado.

Gobernador de Jalisco confirma la muerte

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, ha confirmado la muerte de la regidora Blanca Esthela Álvarez, cuyo cuerpo ha sido localizado sin mostrar signos de violencia.

El mandatario estatal indica en un primer momento que la muerte de la mujer se podría deber por razones naturales, esto debido a que no se encontraron huellas de violencia y su camioneta se encontraba sin daños.

Sin embargo, para evitar especulaciones, dijo que solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acelerar la necropsia para conocer la causa exacta de su fallecimiento.