Panamá repatriará a migrantes del Darién, anuncia el presidente electo

“Reitero que Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito, no señor, esa es nuestra frontera”, declaró este jueves José Raúl Mulino durante su acto de proclamación

Panamá tiene la intención de repatriar a migrantes de la frondosa selva del Darién, fronteriza con Colombia, anunció este jueves José Raúl Mulino, presidente electo del país centroamericano, durante su acto de proclamación, informan medios locales.

“Haré un esfuerzo […] para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser, y reitero que Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito, no señor, esa es nuestra frontera”, declaró el político, que se espera que asuma el cargo el 1 de julio.

En este sentido, indicó que el concepto de cierre que ha esbozado implica también un “concepto filosófico” que guarda relación con cerrar la frontera en función de que inicien —con ayuda internacional— un proceso de repatriación, detallando que se respetarán los derechos humanos. Asimismo, aseguró que la medida se tomará para que todas las personas que están allí o tengan intención de ir sepan que “el que llega se va a devolver a su país de origen”.

El Darién es un dramático punto de paso de los migrantes procedentes de Sudamérica que buscan llegar a EE.UU. Se calcula que, solamente en 2023, pasaron más de medio millón de personas, muchas de ellas víctimas de bandas criminales que se suman a las inclemencias de la jungla.