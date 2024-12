Trump amenaza con intentar recuperar el Canal de Panamá; presidente panameño lo rechaza

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, hizo comentarios sobre recuperar el canal de Panamá, al tiempo que criticó las tarifas cobradas a los barcos. El mandatario panameño Raúl Mulino rechazó las declaraciones y las calificó de agravio.

PHOENIX, Arizona, EEUU — El presidente electo Donald Trump dejó entrever el domingo que su nuevo gobierno podría intentar recuperar el control del Canal de Panamá que Estados Unidos cedió “tontamente” a su aliado centroamericano, argumentando que a los barcos se les cobran tarifas “ridículas” para pasar por el vital canal de transporte que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

El presidente conservador panameño José Raúl Mulino, elegido en mayo con base en una campaña proempresarial, rechazó rotundamente esa idea, llamándola un agravio a la soberanía de su país.

Trump hizo su comentario en Arizona, en el evento conservador AmericaFest de la organización Turning Point USA, su primer gran mitin desde que ganó la Casa Blanca el 5 de noviembre.

Trump comenzó el discurso diciendo que “queremos tratar de unir a todos. Vamos a intentarlo. Realmente vamos a darle una oportunidad” a eso. Luego dejó entrever que los demócratas han “perdido su confianza” y están “desconcertados” después de las elecciones, pero a la larga “vendrán a nuestro lado porque queremos tenerlos”.

Hasta arriba de una lista de quejas estaba el Canal de Panamá.

“Nos están estafando en el Canal de Panamá”, dijo, lamentando que su país “lo entregó tontamente”.

Estados Unidos construyó el canal en los albores del siglo XX, en un intento por facilitar el tránsito de buques comerciales y militares entre sus costas. Washington cedió el control del canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999, bajo un tratado firmado en 1977 durante el gobierno del presidente Jimmy Carter.

El canal depende de represas para operar sus esclusas y resultó gravemente afectado por las sequías centroamericanas de 2023, que lo obligaron a reducir sustancialmente el número de espacios diarios para los barcos que cruzan. Menos buques utilizaban el canal cada día, ante lo cual los administradores aumentaron las tarifas que se les cobran a todas las empresas navieras por reservar un espacio.

Luego de que el clima volvió a la normalidad en los últimos meses de este año, el tránsito por el canal se ha normalizado. Pero de todas formas se prevé que haya un aumento en los precios en 2025.

Mulino es considerado un conservador que coincide con el punto de vista de Trump en muchos temas. Panamá es un firme aliado de Estados Unidos y el canal es crucial para su economía, generando aproximadamente una quinta parte de los ingresos anuales de ese gobierno.

De todas formas, Trump dijo que, una vez que comience su segundo mandato, “si no se siguen los principios, tanto morales como jurídicos, de este gesto magnánimo de dar, entonces exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto a Estados Unidos de América, en su totalidad, rápidamente y sin hacer preguntas”.

“No voy a tolerarlo”, manifestó Trump. “Así que, a los funcionarios de Panamá, por favor déjense guiar debidamente”. El presidente electo no detalló cómo podrá lograrlo.

Poco después del discurso de Trump, Mulino publicó un video en el que declaró que “cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente, es de Panamá y lo seguirá siendo”.

Sin mencionar a Trump por su nombre, Mulino abordó las quejas del presidente electo sobre el aumento de las tarifas para los barcos que cruzan el canal, diciendo que las establecen expertos que toman en cuenta los costos operativos, al igual que los factores de oferta y demanda.

Mensaje del Presidente José Raúl Mulino

Statement from President Jose Raul Mulino pic.twitter.com/BZmrihicLE — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 22, 2024

“Las tarifas no son un capricho”, afirmó Mulino. Señaló que Panamá ha expandido el canal a lo largo de los años para aumentar el tráfico de barcos “por decisión panameña”, y agregó que los incrementos en las tarifas a los buques ayudan a pagar por las mejoras.

“Los panameños podemos pensar diferente en muchos aspectos”, manifestó el mandatario, “pero cuando se trata de nuestro canal, y nuestra soberanía, nos unimos todos bajo una única bandera: la de Panamá”.

Posteriormente Trump recurrió a su red social Truth Social para responder: “¡Ya veremos!”. También publicó una imagen de una bandera estadounidense colocada en la zona del canal, acompañada de la frase: “¡Bienvenidos al canal de Estados Unidos!”.

Las declaraciones de Trump provocaron reacciones en la región, entre ellas las del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que reafirmó su apoyo a Mulino.

“Si el nuevo gobierno de EEUU quiere hablar de negocios, hablaremos de negocios, de tú a tú, y en beneficio de nuestros pueblos, pero jamás, se negociará la dignidad. El presidente Trump se ha equivocado y contradicho. Si no quiere miriadas [de inmigrantes] pasando el Darién, incrementadas por millones desde Panamá hasta México, debe entender que dependerá de la prosperidad y libertad de nuestros pueblos”, escribió en X.

Muestra de unidad partidista

Dirigiéndose a sus simpatizantes en el evento conservador AmericaFest de la organización Turning Point USA en Arizona, Trump prometió que su “gabinete de ensueño” proporcionará una economía en auge, sellará las fronteras estadounidenses y resolverá rápidamente las guerras en Oriente Medio y Ucrania.

Fue una muestra de unidad partidista que contrastó con el reciente forcejeo presupuestario en el Capitolio, donde algunos legisladores republicanos desafiaron abiertamente las peticiones de su líder.

“Puedo proclamar con orgullo que la Edad de Oro de Estados Unidos está por llegar”, declaró Trump. “Hay un espíritu que tenemos ahora que no teníamos hace poco tiempo”.

Su presentación culminó una reunión motivacional de cuatro días que atrajo a más de 20.000 activistas y proyectó una imagen de cohesión republicana a pesar de la turbulencia de la semana pasada en el Congreso en Washington, donde los legisladores evitaron el cierre del gobierno en negociaciones accidentadas tras el rechazo de Trump a un primer acuerdo bipartidista.

En sus declaraciones en Phoenix, Trump no mencionó el drama del Congreso, aunque sí hizo referencia al creciente poder de Musk. Ante las insinuaciones de que “el presidente Trump ha cedido la presidencia a Elon”, Trump manifestó rotundamente: “No, no. Eso no está sucediendo”.

“Él no va a ser presidente”, declaró Trump.

Hasta las últimas consecuencias estaré al lado de Panamá y la defensa de su soberanía. Si el nuevo gobierno de EEUU quiere hablar de negocios, hablaremos de negocios, de tú a tú, y en beneficio de nuestros pueblos, pero jamás, se negociará la dignidad. El presidente Trump se ha… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2024

Nuevos nombramientos

El presidente electo también anunció el domingo a varios nuevos integrantes de su próximo gobierno, de los cuales los más destacados son dos:

—Stephen Miran, quien trabajó en el Departamento del Tesoro durante el primer mandato de Trump, encabezará el Consejo de Asesores Económicos, una agencia del poder ejecutivo encargada de proporcionar asesoría económica objetiva al presidente.

—Callista Gingrich para que sea la embajadora estadounidense en Suiza. Gingrich fue embajadora del país ante la Santa Sede en el primer mandato de Trump. Está casada con Newt Gingrich, que fue presidente de la Cámara de Representantes.

Por otro lado, el multimillonario australiano Anthony Pratt anunció que donaría 1,1 millones de dólares al fondo inaugural de Trump para complementar los 14 millones que dijo que ya había dado al súper comité de acción política Make America Great Again Inc. (el cual lleva de nombre el slogan de la campaña de Trump, “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”), lo cual lo convierte en uno de los principales donantes a la causa del presidente electo.

Pratt es presidente de Pratt Industries, que utiliza papel y cajas recicladas como materia prima en un proceso que produce cartón nuevo.

[Con información de The Associated Press y Reuters]