Visitantes de un zoo chino quedan atónitos al ver que los pandas no son lo que esperaban (VIDEO)

Un zoológico de China tuvo que admitir que disfrazó a unos perros para hacerlos pasar por pandas. El ‘sutil’ engaño quedó al descubierto luego de un reciente video viral que muestra a dos canes jadeando en el interior de una jaula, teñidos de blanco y negro semejando el pelaje de los populares osos asiáticos.

De acuerdo con medios locales, el responsable del lugar posteriormente admitió haber utilizado perros de raza chow chow, a los que les cambió su pelaje dorado natural con tintes “seguros e inofensivos” para hacerlos similares a los pandas.

NEW: China zoo forced to admit the truth after one of their “pandas” started panting and barking.

The Shanwei zoo admits they painted dogs white and black to make them look like pandas.

The zoo initially tried claiming that the dogs were a unique breed of pandas called… pic.twitter.com/MMoQLD7zuR

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 19, 2024