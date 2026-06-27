Hallazgo sin precedentes en España deja a los arqueólogos asombrados

Un equipo de arqueólogos descubrió los restos de un excepcional carro ceremonial de bronce en Casas del Turuñuelo, un yacimiento tartésico del siglo V a. C., situado en el municipio español de Guareña, informaron este miércoles las autoridades locales.

La pieza apareció en uno de los pasillos del edificio principal del sitio arqueológico y conserva dos ruedas, además de parte de la estructura central. Su decoración incluye figuras mitológicas como Aqueloo —una divinidad fluvial griega y etrusca—, dos grifos con cabeza de águila y cuerpo de león, y dos figuras masculinas tipo atlante que sostienen el conjunto.

Este es un objeto único

Según el Ayuntamiento de Guareña (Extremadura), el hallazgo demuestra que hace 2.500 años existía un intercambio de objetos de lujo entre la península ibérica y el Mediterráneo, donde convivían culturas como la fenicia, la griega, la etrusca y la egipcia. También destacó que se trata de una pieza única por la riqueza y complejidad de su decoración e iconografía.

Aunque no se conserva completa, su notable estado de preservación ha permitido a los especialistas observar la tecnología empleada en su fabricación, que combina elementos de bronce ensamblados con componentes de hierro. De acuerdo con los expertos, no existen paralelos conocidos de este tipo en la región, aunque sí algunas similitudes parciales con el mundo etrusco.

El carro se encuentra ahora en fase de limpieza y documentación para futuros estudios sobre su uso y significado dentro del contexto tartésico. Para los expertos, el descubrimiento resulta especialmente relevante porque la civilización tartesa, considerada durante mucho tiempo la primera de Occidente, ha sido conocida sobre todo a través de mitos, referencias clásicas y restos arqueológicos dispersos. Los tartesos se desarrollaron en el suroeste de la península ibérica.