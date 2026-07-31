Descubren estructuras geométricas construidas por una antigua civilización amazónica (FOTOS)

La antigua civilización civilización Aquiry, que floreció entre aproximadamente 600 a. C. y 850 d. C. en las zonas del suroeste de la Amazonía, creó cientos de estructuras de tierra que servían como centros de carácter político y ceremonial, determinó un estudio publicado recientemente en la revista Nature.

El tamaño de las 432 construcciones analizadas varía en promedio de 0,35 a 14 hectáreas, mientras que la más grande de ellas alcanza las 50.

La mayoría de los sitios estaban ubicados de manera aislada, pero algunos estaban conectados por caminos, formando agrupaciones de hasta ocho unidades. Todas estas estructuras, con forma cuadrilátera o poligonal, se utilizaban como centros públicos, ceremoniales y políticos.