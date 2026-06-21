Arqueólogos descifran una rara maldición que une a Grecia, Roma y Egipto

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Heidelberg (Alemania) ha descifrado recientemente la inscripción de una antigua y particular tablilla romana con una maldición, encomendada a las fuerzas sobrenaturales de la época.

El objeto de plomo, hallado durante excavaciones en la localidad neerlandesa de Heerlen, en la antigua provincia de Niedergermanien, data del siglo II d. C. Se trata de un raro ejemplar con texto en griego antiguo en estilo egipcio, en lugar del latín habitual en la mayoría de estas piezas encontradas en el norte de Europa.

Los investigadores, liderados por expertos como el doctor Rodney Ast del Instituto de Papirología de dicha universidad, utilizaron la técnica de Imágenes de Transformación de Reflectancia (RTI), un método fotográfico computarizado, para descifrar su mensaje.

La tablilla incluye una invocación a divinidades y demonios con un conjuro de vinculación —un tipo de hechizo para atar o causar daño a un enemigo— junto a tres símbolos destinados a transmitir el mensaje a las fuerzas sobrenaturales.

Según los especialistas, la pieza pudo servir como maldición contra ciertos esclavos o en su nombre contra otra persona. Su singularidad radica en la mezcla de nombres latinos y griegos, y en la posible influencia de prácticas procedentes del Egipto romano, que se difundieron por el Imperio.

La tablilla de la maldición será expuesta en el museo de Heerlen. La transcripción completa se publicará en una edición científica para avanzar en el estudio de estas prácticas que combinaban tradiciones de diversas culturas.