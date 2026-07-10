Los Grandes gatos silvestres de Costa Rica

Los felinos pertenecen a la familia conocida científicamente como Felidae. Se encuentran en casi todo el mundo excepto en algunas zonas como la Antártida u Oceanía. De una forma resumida su origen tuvo relación con el ancestro común de los felinos modernos y extintos, el Proailurus lemanensis, de hace alrededor de unos 30 millones de años, considerado el primer felino verdadero.

Los ancestros de los félidos mayores (Pantherinae, donde están el león africano, el tigre asiático y el jaguar americano) probablemente surgieron hace alrededor de unos 10 millones de años.

Fuertes, esbeltos, ágiles cazadores y de pelajes llamativos: así son los grandes gatos silvestres que recorren sigilosamente los bosques de nuestro país. En Costa Rica habitan seis especies, muy distintas entre sí: el jaguar, el puma, el manigordo, el oncilla o tigrillo, el caucel y el jaguarundi.

El oncilla o tigrillo es la especie más pequeña, con menos de un metro de longitud, mientras que el jaguar es la más grande y robusta, pues puede superar los dos metros de longitud y alcanzar hasta 100 kilogramos de peso.

Las manchas y rayas de su pelaje son inconfundibles y constituyen un excelente camuflaje. El jaguarundi marca la diferencia por su coloración uniforme, que varía del gris oscuro al negro. Sin embargo, en especies como el jaguar, el caucel y la oncilla, algunos individuos lucen un pelaje de un negro intenso, producto de una variación en la pigmentación conocida como melanismo.

Por lo general son animales solitarios y de hábitos nocturnos, pero también pueden permanecer activos muchas horas del día. Expresan su estado de ánimo mediante el lenguaje corporal, reflejado en la posición de las orejas, los bigotes y la cola, así como en la expresión de los ojos.

¿Qué son los felinos?

Todos o al menos la mayoría de la gente, hemos visto un gato, así se trate de la mascota familiar o el visitante nocturno del tejado, por lo tanto, ya tenemos cierto conocimiento de esta familia de animales, tal vez lo que no sabemos es que es increíblemente variada y extendida por el mundo. Son animales con cabeza redondeada, hocico corto con notables bigotes. Los felinos a diferencia de los perros caminan apoyando sus dedos. Pueden esconder sus uñas (lo que se conoce como uñas retráctiles), por eso en sus huellas rara vez se marcan estas. De los gatos del mundo, únicamente el chita o guepardo (Acinonyx jubatus) no posee uñas retráctiles.

Le invitamos a adentrarse en el fascinante mundo de estos majestuosos gatos, guiado por el biólogo del Museo Nacional, Francisco Durán Alvarado, especialista en mamíferos, clic en este enlace.