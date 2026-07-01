Fue apagado el Gran Colisionador de Hadrones por esta razón

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el acelerador de partículas más potente del mundo, fue apagado el lunes para dar inicio al Long Shutdown 3 (LS3), un amplio programa de mantenimiento y modernización que preparará el complejo para la futura operación del High-Luminosity LHC, prevista para 2030.

Según la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), la nueva versión aumentará la luminosidad del colisionador hasta diez veces por encima de su diseño original, lo que permitirá realizar estudios más precisos del bosón de Higgs y ampliar la búsqueda de fenómenos más allá del Modelo Estándar.

Durante el cierre, se reemplazarán 1,2 kilómetros de imanes y componentes y participarán miles de especialistas de todo el mundo.